Capcom a écoulé 95 millions de jeux estampillés Resident Evil

Resident Evil n'a rien perdu de sa puissance

Monster Hunter: World, toujours loin devant

L'éditeur japonais a mis à jour aujourd'hui la section ditede son site officiel, répertoriant le total des ventes de ses différents jeux mis sur le marché. Les scores réalisés sont plutôt bons, voire très bons, tout du moins pour certaines licences.La licenceprésente deux très bons scores sur ce dernier relevé des ventes de l'éditeur. Le septième volet de la saga enregistre en effet 7 millions de ventes depuis sa sortie en janvier 2017, un excellent chiffre pour cet épisode qui osa enfin bousculer les codes de la licence en adoptant la vue à la première personne et en s'essayant à une première incursion dans la VR Autre pari gagnant pour Capcom, le remake de- auquel succédera bientôt celui du troisième volet - cumule 5,8 millions d'exemplaires vendus et se paie même le luxe de dépasser « RE7 » sur le dernier trimestre, comptabilisé avec 1,1 millions d'unités écoulées entre les mois de septembre et décembre 2019, comme l'a fait remarqué l'analyste du cabinet Niko Partners, Daniel Ahmad, sur son compte Twitter . À noter que lede la franchise demeureavec 7,6 millions d'exemplaires vendus.Au total, la licencecumule donc le score impressionnant de 95 millions de jeu vendus depuis ses débuts en 1995 sur la toute première PlayStation de Sony.Mais le titre au succès le plus insolent de tout le catalogue Capcom demeure. Celui-ci a en effet trouvé 15 millions de preneurs depuis son lancement en janvier 2018, soit deux fois plus que RE7 avec une année de commercialisation de moins. Son extension,, disponible depuis à peine six mois, a déjà conquis 4,5 millions de joueurs. La licence, dans son ensemble, reste malgré tout assez loin depuisqu'elle cumule 60 millions d'unités vendues (pour 47 jeux sortis, contre 135 pour Resident Evil, tout de même).Quant aux autres chiffres notables, citons, qui atteint le score tout à fait honnête de 4,1 millions d'unités vendus, soit 900 000 ventes de plus que son prédécesseurqui marqua le retour en grâce de la licence. Le titre se positionne comme la seconde meilleure vente pour un, juste derrière le mythique deuxième opus et ses 6,3 millions de ventes.Le titre réalise toutefois un moins bon score que son rivalqui a, lui, franchi la barre des 5 millions d'exemplaires vendus.Enfin, le dernier volet de la sériecomptabilise 3,1 millions d'unités écoulées en moins d'un an sur le marché. Une performance tout à fait honorable qui en fait d'ailleurs l'épisode le plus vendu de la licence et ce en très peu de temps.