La Nintendo Switch affiche des ventes quatre fois supérieures à celles de la Wii U au Japon

Quand la Switch balaie la Wii U

Source : TwistedVoxel

Lancée en fin d'année 2012, la Wii U reste un échec assez colossal pour le géant nippon Nintendo, avec des ventes catastrophiques, malgré une Wii qui avait réalisé des ventes record avant elle. La faute (entre autres) à une communication absolument désastreuse...Avec sa Switch, Nintendo a joliment corrigé le tir, à tel point que la console affiche d'ores et déjà quatre fois plus de ventes que ne le fait la Wii U au Japon. Sur l'archipel, la Nintendo Switch s'est écoulée à 12 millions d'exemplaires, et se rapproche du score de la Wii, écoulée de son côté à 12,7 millions d'unités.En 2020, la Nintendo Switch peut à nouveau compter sur quelques jeux de choix pour continuer à affoler les scores de ventes, à commencer par Animal Crossing: New Horizons, qui arrive en mars . Reste à savoir maintenant si elle parviendra un jour à dépasser les 101,6 millions de ventes mondiales de la Wii.