Horizon Zero Dawn 2 : une carte immense et de la coopération au programme ?

Une première grosse exclusivité pour la PS5 ?

L'accent mis sur la coopération ?

Source : Video Games Chronicle

Trois ans après la sortie des premières aventures de l'intrépide Aloy, des rumeurs viennent de filtrer autour d'un hypothétique second opus. C'est également l'occasion d'en apprendre plus sur l'avenir de la saga.Après quatre jeux de la licence, Guerrilla Games avait décidé de s'éloigner du genre FPS pour se tourner vers l'action-RPG. À sa sortie en mars 2017,a durablement marqué les esprits. Une suite paraît donc inévitable et c'est cette dernière qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui.D'après des sources contactées par le site Video Games Chronicle,(en attendant un nom définitif) est en développement sur PS5 . Au départ, le studio néerlandais prévoyait de sortir le jeu sur PS4, mais l'ambition démesurée de la prochaine épopée d'Aloy aurait poussé les développeurs à se tourner vers la future console de Sony.Toujours selon Video Games Chronicle,proposerait une carte immense et une expérience coopérative. Pour le moment, impossible de savoir si la coopération concernera l'aventure principale ou bien s'il s'agira d'un mode dédié. Guerrilla Games aurait même prévu de sortir un stand-alone uniquement jouable en coopération pour servir de mise en bouche avant l'arrivée du second opus. Les sources précisent tout de même que ce stand-alone n'est peut-être plus d'actualité.Rappelons que le premier opus devait inclure des éléments coopératifs mais ces derniers ont été retirés au cours de la production. Enfin, Guerrilla prévoirait de faire d'une trilogie. Un troisième jeu serait donc déjà dans les tuyaux. Précisons que la version complète d' Horizon Zero Dawn est attendue sur Steam cet été.