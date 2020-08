Pour Take-Two, la hausse du prix des jeux PS5 / Series X reflètera "la qualité de l'expérience"

Un critère purement subjectif

Mais comment, au juste, les éditeurs choisiront-ils les jeux qui méritent de voir leur prix gonfler ? Au prorata des frais de développement ? Au nombre de polygones ? À la longueur de sa durée de vie ? Des critères encore opaques, mais les intéressés resteront dans tous les cas maîtres du jugement.

Les dés semblent donc pipés d'avance. Mais ils assurent déjà à l'industrie vidéoludique de poursuivre sur la voie royale. En constante progression depuis plus de 10 ans, le marché du jeu vidéo pesait 151,06 milliards de dollars en 2019 (131 milliards en 2018) et pourrait atteindre les 300 milliards de dollars à l'horizon 2025.

Rappelons que Grand Theft Auto 5, second jeu vidéo le plus vendu de l’histoire du médium, s’est écoulé à plus de 130 millions d’exemplaires et sortira également sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Depuis sa sortie, en 2013, le titre a généré plus de 6 millions de dollars de revenus à Take-Two.