Fortnite RTX dispo demain à 15h, avec NVIDIA DLSS et Reflex en prime

Avec le ray tracing activé, les joueurs peuvent profiter de bien meilleurs effets de réflexions que dans le jeu d'origine, tandis que des options pour afficher de meilleures ombres, effets d'illumination et occlusion ambiantes sont là.

Pour compenser les pertes de performances liées au RTX, Fortnite sera également compatible avec le NVIDIA DLSS. Pour mémoire, cette technologie permet de calculer le jeu dans une résolution inférieure afin d'alléger la charge de calcul et proposer un meilleur framerate, mais de l'afficher dans une résolution supérieure grâce à de l'upscale assuré par IA.

Enfin, avec l'ajout de NVIDIA Reflex, les performances côté latence et réactivité devraient également être meilleures, pour un gameplay plus précis. Ces technologies sont accessibles et optimisées pour les cartes GeForce RTX de génération 20 et 30, tandis que le ray tracing peut également être activé sur les cartes de génération 10.