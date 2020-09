Marvel's Spider-Man n'aura pas de mise à niveau gratuite vers sa version PS5

Qu'en pense-t-on chez Clubic ?

Pas facile de s'y retrouver entre la politique concernant les mises à niveau PS5 et les simples remasterisations. Marvel's Spider-Man en est le triste exemple et Sony semble s'empêtrer dans une communication très brouillonne depuis son événement du 16 septembre dernier. Si cela n'a pas eu d'impact sur les précommandes, la firme nippone va tout de même devoir être plus claire sur ses différentes stratégies, là où Microsoft se montre extrêmement transparente depuis le début.