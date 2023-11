Après Uncharted et Gran Turismo, au tour de Bloodborne de passer sur grand écran ?

Si nous ignorons encore qui sera à la réalisation, l'adaptation de Bloodborne sur grand écran serait écrite par Darren Lemke, qui a notamment œuvré sur les scénarios des films Shazam!, Gemini Man, ou encore plus anciennement Lost (à ne pas confondre avec la série télévisée). Lorenzo Di Bonaventura, dont le nom a déjà pu être aperçu dans les films G.I. Joe et Transformers, serait quant à lui chargé de la production.

Sur le papier, ces noms ne laissent pas entrevoir autant d'espoirs que pour la série The Last of Us, qui était alors coécrite par Craig Mazin, créateur de la mini-série Chernobyl, et Neil Druckmann, auteur principal des jeux du même nom. Néanmoins, il faudra bien évidemment attendre d'en apprendre plus sur cet éventuel projet de film Bloodborne avant de pouvoir se prononcer.