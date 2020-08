Microsoft triplera le nombre de pays éligibles à son abonnement Xbox All Access cette année

Tout d'abord, rappelons ce qu'est le Xbox All Access. Il s'agit d'un forfait mensuel permettant à un joueur d'obtenir une console Xbox One (S, X ou All Digital) et un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Ainsi, à la manière d'un smartphone, les paiements s'étalent sur 24 mois. Pour le moment, le service n'est accessible qu'aux USA, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Australie.