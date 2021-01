Microsoft confirme la forte augmentation des prix du Xbox Live Gold en France

Périodiquement, nous évaluons la valeur et le positionnement tarifaire de nos services dans le but de nous aligner sur les changements au sein des différents marchés et pour continuer d'investir dans la communauté Xbox ; nous allons ajuster les prix du Xbox Live Gold dans plusieurs territoires. Au sein de nombreux marchés, le prix du Xbox Live Gold n'a pas bougé depuis des années, voire durant plus d'une décennie pour certains d'entre eux