Microsoft n'envisage pas d'augmenter le coût de l'abonnement au Game Pass

Avec plus de 100 jeux disponibles pour un abonnement à partir de 9,99€ par mois, le Xbox Game Pass a séduit plus de 15 millions de joueuses et joueurs. Malgré des opinions divergentes quant à la pérennité à long terme de ce service, Phil Spencer entend maintenir le cap et n'envisage pas d'augmenter le prix de la souscription au service de Microsoft.