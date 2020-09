Le prix du Xbox Game Pass sur PC va doubler dans une semaine

C'était à prévoir. Après plusieurs mois de bêta et un petit prix d'introduction de 3,99 € par mois, la version PC du Xbox Game Pass va très prochainement coûter le même prix que la version console du service. En effet, dès le 17 septembre prochain, en sortant de bêta et en devenant accessible à tous, l'abonnement au Xbox Game Pass pour PC coûtera 9,99 € par mois.

Microsoft précise cependant que, pour les joueurs déjà membres, le prochain cycle de paiement sera toujours de 3,99 €.

Malgré cette hausse de prix, le service reste très intéressant grâce aux nombreux jeux ajoutés régulièrement à un catalogue déjà solide, dont des titres disponibles day one comme l'acclamé Crusader Kings III ou Tell me Why, par exemple.

De plus, d'ici la fin de l'année rappelons que les jeux du service EA Play seront ajoutés au Xbox Game Pass PC (et Xbox Game Pass Ultimate sur console) sans surcoût.