Et voici les packagings officiels des nouvelles Xbox Series X et Xbox Series S

Les plus curieux peuvent d'ores et déjà observer le carton qu'ils ouvriront sans doute avec la plus grande délicatesse possible dans quelques semaines.

Idem du côté des youtubeur·ses et autres influenceur·ses, qui ont sans doute déjà préparé une paire de gants neufs pour les multiples et indispensables vidéos d'unboxing à venir.