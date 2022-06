Achetez la Xbox Series S et recevez 50€ en carte cadeau numérique

Le Xbox Game Pass est une offre d'abonnement en ligne. Il permet d'accéder à des dizaines de jeux que vous pouvez télécharger et auxquels vous pouvez jouer sans restriction. Ce catalogue évolue avec des sorties et des entrées régulières.

Parmi elles il y a souvent des titres qui sont disponibles dès le jour de leur sortie sur le Game Pass. Ce fut le cas par exemple des Gardiens de la Galaxy, Halo Infinite ou encore Forza Horizon 5. Vous pouvez même retrouver des jeux des générations précédentes avec un upscaling 4K pour certains.

Donc avec les 50€ vous pouvez très bien vous abonner à ce service et ainsi remplir très rapidement les 512 Go du SSD de la console. Et ce qu'il y a de bien c'est que vous pouvez picorer et tester les jeux à l'envie avant de les désinstaller pour en mettre d'autres.

Bien entendu la console est fournie avec une manette et tous les câbles nécessaires pour son bon fonctionnement.