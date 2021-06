Les Français et l'abonnement, une véritable histoire d'amour

Aujourd'hui, les entreprises sont en mesure de proposer une offre évolutive grâce à la technologie et à la donnée. Et tout cela en fonction des intérêts des utilisateurs, que ces firmes se doivent de connaître. Alors forcément, l'écosystème actuel digital impose aux acteurs économiques d'adapter non seulement leur vitrine, mais aussi leur gamme de produits et services. Il est aussi mieux pour eux d'adopter leurs modes de paiement, la facilité et la vitesse de livraison, mais aussi la fidélisation du client, la protection des données et la gestion des retours. Concernant la livraison justement, qui a rapporté 464 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde en 2020, elle devrait générer des revenus autour de 1 352 milliards en 2025.