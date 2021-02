Les opérateurs télécoms du monde restent pour la majorité dépendants des boutiques et centres d'appels

Lorsqu'il s'agit de générer des recettes grâce aux activités numériques, comme le site web de l'entreprise, les opérateurs nord-américains sont les champions du monde. 91% d'entre eux avouent avoir déjà basculé vers des canaux numériques, et surtout, une part très importante de leurs revenus provient des ventes numériques (45%). Sur cette donnée, ils devancent les opérateurs de la zone Asie-Pacifique (39%). Les plus mauvais élèves en la matière sont le Moyen-Orient et l'Afrique, où les ventes physiques constituent en moyenne 72% des revenus des opérateurs, et surtout l'Amérique latine, où ils génèrent quasiment 100% de leurs revenus grâce aux boutiques physiques et centres d'appels. Presque une autre époque. L'Europe ne démérite pas et se situe, dans la hiérarchie, derrière l'Amérique du Nord, avec une part à 50-50.