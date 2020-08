Netflix teste la lecture "aléatoire" capable de s’adapter à vos goûts

Netflix ne cesse de réfléchir à des nouveautés pour attirer toujours plus de clients, ou du moins consolider sa base actuelle d’utilisateurs. Dernièrement, la plateforme américaine s’est associée à Telefoot pour proposer une offre foot, série et cinéma inédite, non sans s’attacher les services d’Hans Zimmer pour composer un générique allongé propre aux sorties ciné de Netflix.