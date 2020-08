Hans Zimmer a composé un générique allongé pour les sorties ciné de Netflix

Un arrangement épique

Cela fait déjà deux ans que Netflix utilise ce générique exclusif aux salles obscures. La première, c’était en août 2018, lors de la projection de ROMA, du réalisateur Alfonso Cuaron (qui remporta le Lion d’Or au Festival de Venise).

Une version rallongée, et surtout beaucoup plus orchestrale de son jingle phare, qui rappelle immédiatement la patte artistique et les gimmicks bien connus de Hans Zimmer. Difficile de ne pas repenser à ses travaux sur la trilogie Batman de Christopher Nolan en écoutant ce court morceau.