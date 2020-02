Netflix supprime le mois d'essai gratuit en France

Lutter contre les utilisations abusives

Le mois gratuit remplacé par d'autres avantages

», peut-on lire sur le site officiel de Netflix, qui change de stratégie à ce sujet, en France et dans plusieurs pays européens. Parmi les autres victimes, on peut citer l'Espagne et la Belgique, dont les utilisateurs sont eux aussi privés de ce fameux mois gratuit. Netflix n'a pas encore officiellement communiqué à ce propos, mais on imagine aisément les raisons de ce revirement. Tout d'abord, la plateforme n'a plus besoin de se faire connaître : elle compte plus de 6 millions d'abonnés dans l'Hexagone et près de 15,1 millions d'utilisateurs avec le partage de compte . Ensuite, le groupe américain tente sans doute de mettre un terme aux abus consistant à créer un nouveau compte tous les mois pour profiter du service, sans jamais avoir besoin de payer. Il suffit pour cela de renseigner une adresse mail différente à chaque fois, ainsi qu'une nouvelle carte bancaire. Cette dernière opération est finalement plus aisée qu'il n'y paraît, notamment grâce aux fonctionnalités de génération de carte virtuelle proposées par des applications comme Revolut À noter que pour le premier mois d'abonnement, Netflix propose désormais un passage à la formule supérieure. Vous pouvez ainsi profitez de 30 jours de formule «» si vous souscrivez au forfait « Standard ». Pas de mauvaises intentions ici, votre abonnement bascule automatiquement sur la formule « Standard » à l'issue du premier mois, vous n'avez donc pas à changer manuellement et ne risquez pas de payer plein pot en cas d'oubli.Certains contenus du catalogue sont aussi mis à disposition gratuitement sur de courtes périodes pour attirer de nouveaux clients, comme ce fut le cas avec le film d'animation Klaus en novembre 2019.