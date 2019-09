Netflix compte aujourd'hui plus de 6 millions d'abonnés en France

Netflix : six millions d'abonnés en France

Un ancrage dans le paysage audiovisuel français

Source : Le Figaro

Malgré une récente hausse de ses tarifs , Netflix continue de séduire les français, puisque le service revendique aujourd'hui plus de six millions d'abonnés sur le territoire. Rappelons qu'en février dernier, Netflix annonçait un total de cinq millions d'abonnés dans l'hexagone.Pour Reed Hastings, grand patron de Netflix : «».Reed Hastings a également confirmé sa volonté d'investir dans la production de contenus «».Rappelons que Netflix a récemment signé un accord avec le groupe Canal+ , ce qui permettra au service de VOD d'être intégré dans le pack « Ciné et Séries » du groupe français, et aux utilisateurs, d'éviter la multiplication d'abonnements.