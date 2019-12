Netflix compterait plus de 15 millions d'utilisateurs... rien qu'en France !

Lire aussi :

Netflix communique pour la première fois ses abonnés et revenus par région du monde

Le cap des 100 millions d'utilisateurs en Europe de l'Ouest bientôt franchi ?

© eMarketer

Près d'un Français sur quatre utilise Netflix

© eMarketer

Netflix user growth is slowing down in the US but is booming internationally.



This Daily Forecast is made possible by @Tealium. pic.twitter.com/mjd9fTFphT — eMarketer (@eMarketer) December 17, 2019

Source : ZDNET

Après la publication du nombre d'abonnés Netflix par principale région du monde, le cabinet d'analyse marketing new-yorkais, eMarketer, associé à la société californienne Tealium, a dévoilé ses prévisions concernant cette fois le nombre d'utilisateurs de la plateforme pour l'Europe de l'Ouest. Et ces dernières ont été revues à la hausse, le marché européen se portant à merveille, au contraire du marché américain, dont la croissance à tendance à ralentir.Les premières prévisions tablaient sur une hausse de 13,5 % du nombre d'utilisateurs de Netflix pour la région. Celui-ci devrait en réalité grimper de 18 % d'ici la fin de l'année 2019, période à laquelle la plateforme de SVoD compterait donc 98,3 millions d'utilisateurs, contre 83,2 millions en 2018. En sachant qu'il y a 47,35 millions d'abonnés dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, cela témoigne de la diffusion massive et rapide de Netflix.Rappelons que le nombre d'abonnés est radicalement différent du nombre d'utilisateurs, car un même abonné peut évidemment « partager » son compte , entre différents membres de son foyer par exemple, en créant autant de profils que d'utilisateurs.Et en France, où en est-on ? Netflix, qui comptait 5 millions d'abonnés dans le pays en février 2019, en compte désormais plus de 6 millions , et ce malgré la hausse récente des tarifs de la plateforme de streaming co-fondée par Reed Hastings.Concernant le nombre d'utilisateurs, eMarketer et Tealium estiment celui-ci à 15,1 millions pour la fin de l'année 2019, ce qui représente une hausse importante de 33,3 % sur un an, la plus faible néanmoins de ces deux dernières années. En 2018, Netflix comptait 11,3 millions d'utilisateurs en France (+97 % par rapport à 2017) et 5,8 millions en 2017 (+66,7 % par rapport à 2016).Avec 15,1 millions d'utilisateurs, Netflix peut se targuer aujourd'hui de toucher près d'une personne sur quatre dans l'Hexagone, et devrait s'étendre encore un peu plus, surtout depuis son intégration au pack Ciné/Séries de Canal+ , plus gros distributeur français hors opérateur. Disney+, qui sera un vrai concurrent de Netflix, aura fort à faire pour bousculer la hiérarchie.