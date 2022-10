Netflix : ça se complique sur le partage de comptes

Netflix est de plus en plus critiqué par ses abonnés. En effet, la plateforme a fortement augmenté ses prix récemment et la qualité du contenu n'est pas toujours au rendez-vous. De plus, la firme américaine a l'intention de radicalement revoir le fonctionnement du partage des comptes. Un abonné ne sera par exemple plus libre de donner ses accès gratuitement à n'importe qui.