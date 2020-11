Molotov lance Mango, un service de VoD gratuit financé par la publicité

« Il était parfaitement logique que

Molotov introduise en France le modèle de l’AVoD dont on voit le mouvement massif aux Etats-Unis.

Mango incarne la philosophie et la mission de

Molotov, qui consiste à proposer des programmes accessibles à tous, gratuits et payants, tout

en offrant aux ayants droit un modèle de revenus complémentaires », explique Jean David Blanc, président de Molotov.