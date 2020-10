La plateforme de VoD Molotov développe une application pour la chaîne TV Trace

Pour la première fois, le groupe va lancer une plateforme OTT – une plateforme de streaming mêlant vidéo à la demande, chaînes de télévision, radios, etc. Celle-ci, développée par Molotov Solutions, sera lancée au printemps 2021 et disponible en français, anglais et portugais dès les premiers jours.

La plateforme sera distribuée dans 180 pays, en particulier en Afrique mais aussi en Europe et en Amérique, du Nord et du Sud. Elle promet 25 chaînes en direct, 100 chaînes de radio et « quelque 1 000 heures de contenus à la demande ».