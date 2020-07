Altice propose le visionnage de BFMTV en vertical sur smartphone, une première !

Altice insiste sur la volonté de propulser l'innovation au premier plan, et cette fois cela fut possible au travers d'une collaboration franco-française, dont la start-up Wildmoka n'est pas peu fière : « Après l’assistance à la création de contenu sportif pour la chaîne RMC Sport, c’est au tour de BFMTV de faire appel à l’expertise unique de Wildmoka autour de l’IA pour verticaliser son contenu d’information en temps réel, et cela afin de mieux répondre à une audience toujours plus connectée et mobile ».