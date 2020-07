Amazon Alexa débarque sur la SFR Box 8

Avec Amazon Alexa, la SFR Box 8 accueille un deuxième assistant vocal, taillé pour répondre aux questions des utilisateurs et abonnés portant sur des thématiques générales, sur la météo, les informations ou l'horoscope, qui permet de créer des alarmes, des rappels ou d'activer une minuterie, et qui gère l'audio et la musique comme les radios et les services de streaming Amazon Music et Deezer. Sans oublier que les skills nourrissent d'un peu plus de fonctionnalités vocales Alexa.