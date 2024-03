Chrome Firefox, Edge, ce nouveau malware utilise les navigateurs les plus courants pour se propager

Internet possède presque autant d'utilisateurs que de pirates. Et c'est hélas un de leur nouveau malware qui vient agrandir cette sombre famille. Découvert par les chercheurs du FortiGuard Labs de Fortinet, ce ver, baptisé Vcurms est une nouvelle menace ciblant les navigateurs et les applications les plus populaires pour voler des données.



Pour propager ce ver informatique, les pirates utilisent les e-mails comme centre de commande et services cloud tels qu'AWS et GitHub pour stocker le malware qui présente d'autant plus un risque élevé pour les systèmes équipés de Java, permettant un contrôle total aux attaquants.

Les hackers, qui ne doutent de rien, passent par Proton Mail, un VPN et son service de messagerie sécurisée bien connu pour échapper à la détection. FortiGuard Labs recommande des mises à jour de sécurité et une vigilance accrue avec les e-mails.