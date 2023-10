Pourquoi l'imminent sommet mondial sur l'IA réunit tous les ingrédients pour faire un gros "flop"

De façon plus détaillée, le sommet prévoit l'examen de deux types d'IA : celle aux capacités étroites mais potentiellement dangereuses ; et l'intelligence artificielle de pointe, définie par les Britanniques comme « puissante et polyvalente ». De nombreux acteurs britanniques de l'IA se sentent de fait exclus, car la majorité des entreprises capables de développer de tels modèles sont chinoises ou américaines. Le seul acteur issu du Royaume-Uni n'est autre que Google DeepMind, mais l'entreprise fondée à Londres a été rachetée par Google dès 2014, pour devenir sa branche IA. Ça compte ou pas d'après vous ?