États-Unis : une bien mystérieuse réunion au sommet des grands patrons de l'IA

Certaines interventions ont marqué les esprits. Notamment celle de Janet Murguia, Présidente de UnidosUS (groupe de défense non lucratif des droits de la communauté hispanique, non-partisan aux États-Unis) qui s'est exprimée sur le sujet. Elle a souligné la fracture numérique entre les nouvelles possibilités apportées par l'IA et la réalité vécue par certaines communautés hispaniques aux USA touchées par la pauvreté. Certaines de ces personnes n'ont pas d'accès à Internet, et selon elle, « cela nous laisse à la porte des progrès rendus possibles par les progrès de l'IA ».