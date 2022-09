Clap de fin pour Stadia : le cloud gaming façon Google vit ses derniers mois

Google Stadia vit donc ses derniers instants et restera en service jusqu'au 18 janvier 2023 seulement. Dans un article de blog ressemblant à s'y méprendre à un discours d'enterrement pour le service, Phil Harrison, vice-président de Stadia, explique comment les choses vont se dérouler pour les abonnés et les employés, et ce qu'il faut tirer de cette cuisante expérience.