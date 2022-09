La console portable de Logitech a complètement fuité chez Amazon : tout ce que vous vouliez savoir !

C'est ce qu'on appelle une « tuile ». Quelques heures avant d'être officiellement dévoilée lors du Logi Play 2022, la Logitech G Gaming a fait une apparition remarquée sur la plateforme de e-commerce la plus célèbre et la plus visitée de la planète : Amazon, en sa version canadienne. Et même si les clichés correspondent à ceux qui avaient eux-mêmes été diffusés à la fin du mois d'août, la page produit de la console de Cloud gaming nous en dit plus sur ce que la belle a dans le ventre.