Tencent et Logitech annoncent une console portable dédiée au Cloud gaming

Justement, Logitech G et Tencent ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Dans un communiqué, les deux firmes ont officialisé leur partenariat. Celui-ci donnera naissance à une console portable exclusivement axée sur le Cloud gaming. Nous savons déjà que des services tels que le Xbox Cloud Gaming et GeForce Now seront accessibles depuis la machine. Microsoft et NVIDIA donnent également un coup de main sur la partie hardware.