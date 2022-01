CES 2022 : Alienware dévoile Nyx, un serveur de jeu pour tous vos écrans

Hormis cela, Alienware donne peu d'informations sur les caractéristiques de ce qui reste un concept et qui pourrait donc ne jamais voir le jour. Aucune date de sortie n'a été annoncée, pas plus qu'une fiche technique pour le contenu du serveur. Tom's Hardware remarque que lors de la démonstration, les jeux étaient sélectionnés via une bibliothèque de jeux, à la façon d'un Steam . Mais on ignore si celle-ci faisait bien partie du serveur.

Autre remarque : la manette utilisée pour cette démonstration rappelait un autre concept présenté par Alienware il y a maintenant un an, Concept UFO , et qui lui-même évoquait la Switch. Comme quoi, un concept en appelle un autre.