CES 2020 : Alienware dévoile son UFO, un concept de PC-tablette convertible tout proche de la Switch

Est-ce un PC ou une console ? Dur à dire tant Concept UFO, le nom du projet, est différent de ce qu'on a pu avoir l'occasion d'observer jusqu'ici. Il porte en tout cas bien son nom, il s'agit sans aucun doute de l'un des OVNI du salon de Las Vegas.L'appareil tourne en tout cas sous Windows 10. Niveau hardware, on retrouve un écran de 8 pouces avec définition 1 200 pixels. Il est intégré à ce qu'on peut appeler l'unité centrale de la machine, qui contient également la batterie, le CPU, le GPU et tous les composants essentiels.À ceci, on peut fixer à gauche et à droite des manettes de jeu un peu à la manière des Joy-Con de la Switch . La disposition des joysticks et des boutons A-B-X-Y semble s'inspirer ce que l'on trouve sur les pads Xbox. Logique, on reste sur Windows 10 après tout. Les deux parties du controller s'attachent à un système de rail magnétique.Comme pour la console hybride de Nintendo, les deux pads pour être joints pour former une seule manette. Il est alors possible de jouer dans cette configuration directement sur l'écran de Concept UFO (une béquille permet de le faire tenir debout sur une surface plane, encore une fois comme la Switch) ou sur un autre moniteur. Pour ce faire, des ports USB-C sont présents sur l'appareil, qui servent aussi à la recharge ou à brancher des périphériques (le combo clavier-souris est supporté).Bref, l'objectif d'Alienware semble ici de reprendre l'idée de la Switch, à l'origine de son succès , tout en restant un ordinateur. Le grand avantage d'un tel objet est qu'il permet de bénéficier de ses bibliothèques de jeux PC déjà constituées sur Steam, GoG, Epic Games Store et les autres.Pour l'instant, le constructeur n'a pas fourni de détails quant aux spécifications techniques de Concept UFO : performances, autonomie... Nous ne savons rien de tout cela. La machine est présentée comme un prototype, il ne faut pas s'attendre à la voir commercialiser prochainement. Mais nous avons peut-être vu lors de ce CES 2020 une vision du futur des PC gaming.