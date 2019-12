Il y aurait déjà plus de Nintendo Switch que de Xbox One en Europe...

La Nintendo Switch (déjà) devant la Xbox One ?

Source : VGChartz

On le sait, la Nintendo Switch est un énorme succès, à tel point que la console hybride aurait déjà dépassé les ventes de la Xbox One en Europe. Selon, on compterait 11,36 millions de Nintendo Switch dans les foyers européens, contre 11,21 millions de Xbox One.Un coup dur (de plus) pour Microsoft, déjà largement distancé par Sony et sa PS4 sur cette génération de consoles. À noter, toujours selon, que la Nintendo Switch pourrait bientôt dépasser la Xbox One au niveau des ventes mondiales, puisque si la console de Microsoft est créditée de 44,02 millions de ventes, la Nintendo Switch a récemment dépassé les 43 millions d'unités écoulées.Pour la petite histoire, la Xbox One est disponible depuis le 22 novembre 2013 en Europe. De son côté, la Nintendo Switch a été lancée le 3 mars 2017. La console de Nintendo pourrait ainsi surclasser la console de Microsoft dès la fin de cette année 2019, avec un Noël qui s'annonce particulièrement faste pour le géant nippon.