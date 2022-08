Logitech G Gaming : la console portable a fuité, tout ce qu'on en sait

C'est donc une nouvelle console nomade qui s'apprête à débarquer en fin d'année. Après le succès de la Switch (111 millions d'unités écoulées) et du Steam Deck, d'autres fabricants souhaitent s'engouffrer dans la brèche. Ce sera notamment le cas de Logitech via sa branche G Gaming. Celle-ci est spécialisée dans les accessoires et autres périphériques gaming tels que les claviers ou encore les souris. Mais en s'associant à Tencent, la marque suisse s'apprête à franchir un cap.