Stadia : Google aurait refusé des exclusivités signées Hideo Kojima et Yu Suzuki (Shenmue)

Stadia est encore en vie, mais l'avenir de la plateforme est plus que jamais menacé. Après un an et demi d'existence, Google a décidé de ne plus produire d'exclusivités pour son service (seuls les titres prévus pour 2021 n'ont pas été annulés). Ce choix a forcément provoqué l'arrêt complet de certains projets qui étaient en cours de développement. Et c'est le site toujours bien informé Video Games Chronicle qui nous révèle ces productions qui ne sortiront tout simplement pas.



Tout d'abord, l'article nous apprend que Google travaillait sur un jeu multijoueurs. Celui-ci était dirigé par un créateur connu pour son implication dans le processus créatif de la saga Assassin's Creed. Aussi, une suite à Journey to the Savage Planet était en chantier puisque le studio à l'origine du premier opus (Typhoon Studios) avait été racheté par Google en décembre 2019.