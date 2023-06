Waze : les équipes n'échapperont finalement pas à la vague de licenciements de Google

Avec cette mesure, Google affirme vouloir « créer un produit plus évolutif et optimisé ». En réalité, on peut s'attendre à ce que le géant se préoccupe avant tout d'optimiser ses effectifs, alors que sa situation financière connaît un net ralentissement depuis plusieurs mois. Si Phillips nous informe que « de telles décisions sont incroyablement difficiles à prendre », cette annonce s'inscrit finalement dans une tendance générale.

Après avoir supprimé plusieurs de ses projets, Alphabet aurait pu dire adieu à Waze, qui pourrait entrer en concurrence avec Google Maps. Cependant, l'application compte près de 140 millions d'utilisateurs actifs, ce qui est suffisant pour que la firme de Redmond et ses partenaires lui portent un intérêt tout particulier. En effet, suite à l'email de Phillips, un porte-parole de Google a déclaré que le géant « reste profondément engagé dans la croissance de la marque Waze, de son application bien-aimée et de sa communauté florissante de bénévoles et d'utilisateurs ».