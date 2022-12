Waze est tellement utilisée en France qu'elle va être intégrée au système des Renault

L’application Waze est disponible sur smartphones Android et iOS. S’il est possible de diffuser la carte constellée de ces dizaines de wazers sur l’écran de la plupart des véhicules par le biais d’Android Auto, la procédure de jumelage reste parfois fastidieuse et pas toujours très ergonomique ni pratique. Ainsi, au quotidien, beaucoup d’automobilistes utilisent simplement leur smartphone avec Waze en guise de GPS.