Waze met à jour ses cartes avec des informations liées au COVID-19

Source : Engadget

Le mois dernier, déjà, Waze retirait sa fonctionnalité de signalement des contrôles routiers pour inciter ses utilisateurs à rester chez eux et ralentir la propagation du coronavirus.Il n'y a pas de petites actions dans la lutte contre la pandémie du COVID-19. La nouvelle initiative de Waze pour aider au mieux ses utilisateurs confinés en est un bon exemple. Ainsi, l'application de navigation rachetée par Google a fait appel à ses communautés pour mettre à jour ses cartes avec des informations pratiques concernant le coronavirus Les cartes du GPS feront donc progressivement apparaître des informations utiles : routes fermées, zones rouges, lieux de vente de nourriture ou d'articles de première nécessité qui proposent des options de service au volant, ou la livraison devant le véhicule, pour limiter les contacts et respecter la distanciation sociale.Aux États-Unis, Waze s'est associé aux associations WhyHunger et No Kid Hungry pour ajouter plus de 30 000 points de distribution de nourriture d'urgence. À l'international, l'application invite les agences gouvernementales à contribuer à sa page COVID-19 afin de transmettre aux conducteurs les cartes les plus à jour, indiquant notamment les fermetures de routes et les structures de tests médicaux.