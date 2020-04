Apple annonce une fonctionnalité sur Plans permettant de localiser les centres de dépistage du Covid

Un service dédié aux infrastructures de santé

© Apple

Ce service web de la firme de Cupertino a pour principal objectif d'aider les autorités sanitaires à enregistrer les sites de test et ainsi contribuer à développer massivement le dépistage du Coronavirus au sein de la population.Pour être référencés, les centres de dépistage auront la possibilité de renseigner leurs contacts coordonnées, horaires d'ouverture et modalités de test directement sur un site web dédié. Ainsi les personnes présentant des symptômes de type COVID-19 pourront accéder à une carte indiquant les sites de test représentés par un pictogramme similaire à ceux utilisés pour les établissements de santé. Les utilisateurs auront alors accès à toutes les informations pratiques et pourront également savoir si le dépistage peut être réalisé en Drive si ils préfèrent éviter tout contact.La date de cette nouvelle fonctionnalité n'a pas encore été dévoilée par la marque à la pomme mais nul doute qu'elle devrait faire prochainement son apparition pour les utilisateurs d'iPhone. Cette initiative démontre à nouveau de l'intérêt des nouvelles technologies pour la lutte contre la propagation du Coronavirus dans le monde.