Passion bouchon : ils se marient après s'être rencontrés sur Waze

Tout commence quand Vivian, 26 ans, prend la route en direction de la maison de sa grand-mère dans le Var, accompagné de sa sœur jumelle et de sa meilleure amie. Le petit groupe utilise Waze pour se rendre à destination, et reçoit un message sur l'application, qui dispose désormais d'une messagerie instantanée, qui leur signale que leur feu arrière est cassé.

L'auteur du message se trouve dans la voiture derrière eux, embarquant un groupe de quatre amis. « Vous nous payez un café à la prochaine aire d'autoroute pour nous remercier de l'information ? », envoie-t-il ensuite et ni une, ni deux, les deux voitures s'arrêtent pour prendre un verre.

Vivian oublie par la suite son sac sur l'aire d'autoroute, mais le deuxième groupe l'a récupéré et coup de chance, les jeunes gens vont loger à 20 kilomètres du lieu de villégiature de Vivian. Les retrouvailles sont à présent prévues trois jours plus tard, dans le Var, pour récupérer le sac et faire plus ample connaissance.