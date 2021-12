Vivaldi s'invite sur Android Automotive OS avant même l'arrivée de Chrome

Uniquement utilisable lorsque le véhicule est garé, pour des questions de sécurité évidentes, Vivaldi pour Android Automotive OS arrive donc avant même un certain Chrome . Toujours côté sécurité, le contenu vidéo streamé passera en mode audio uniquement au cas où la voiture commencerait à rouler, tandis qu'il sera possible de surfer en navigation privée ou, à l'inverse, de se connecter et de synchroniser son compte Vivaldi.