Vivaldi 5.5 sur Android fait la chasse aux onglets inactifs

Vivaldi

En proposant de très nombreuses fonctionnalités natives et outils de personnalisation pour viser principalement les power users et allergiques à Google, Vivaldi est un navigateur extrêmement riche et complet qui peut au premier abord sembler lourd et complexe à aborder et régler. Mais grâce à un solide travail d'optimisation et à divers niveaux de réglages, le logiciel s'adresse désormais à tous et permet de s'émanciper de la politique de confidentialité de Google tout en profitant des avantages de Chrome. La version Android de Vivaldi est également un excellent complément à la mouture desktop, qui aujourd'hui rappelle les meilleures heures d'Opera.