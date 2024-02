La nouvelle P.-D.G. de Mozilla saura-t-elle refaire briller Firefox ?

C'est aujourd'hui Laura Chambers qui prend les rênes de Mozilla. La nouvelle P.-D.G. n'est pas une inconnue pour les équipes de l'entreprise puisqu'elle fait partie de son conseil d'administration depuis 2021. Elle est avant cela passée par Airbnb, PayPal, eBay, et a dirigé Willow Innovations, une société dédiée à l'élaboration de tire-laits connectés.

Laura Chambers est nommée dirigeante par intérim de l'entreprise et sera chargée de définir une nouvelle stratégie pour Mozilla pour les années à venir, ainsi que de renforcer la position de Mozilla sur le marché des navigateurs internet. Comme nous l'évoquions dans nos colonnes, malgré son évolution vers plus de sécurité, et un focus sur la confidentialité, le navigateur web ne représente aujourd'hui plus que 2 % de parts de marché et Mozilla doit évoluer vers d'autres secteurs pour survivre.

Mozilla s'est depuis développé vers l'univers des services, notamment avec Firefox Monitor, qui s'est tout récemment vu adjoindre un outil de surveillance des données personnelles par abonnement. Mozilla veut également accélérer sur l'intelligence artificielle, après avoir lancé son propre chatbot.