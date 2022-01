Twitter permet de choisir un NFT comme image de profil

À l’heure actuelle, Twitter n'en prend en charge que cinq : Argent, Coinbase Wallet , Ledger Live, MetaMask , Rainbow et Trust Wallet. Une fois le NFT sélectionné et importé, la photo de profil prend la forme d’un hexagone, afin de se démarquer du reste de la plèbe et d’être facilement identifiable. La fonctionnalité n’est néanmoins pas accessible à tous. Elle est réservée pour le moment aux utilisateurs d'iPhone et autres terminaux iOS ayant souscrit l’abonnement Twitter Blue (non disponible en France), facturé 2,99 dollars par mois.