Elon Musk menace d'attaquer Microsoft en justice, mais pour quelle raison ?

Car, que veut exactement dire Elon Musk par là ? L'ex-homme le plus riche du monde n'a pas vraiment épilogué sur les raisons de cette plainte potentielle. Il est possible qu'il attaque non pas directement Microsoft, mais OpenAI, la firme à l'origine de ChatGPT, qui est depuis maintenant quelques mois un partenaire très proche de Microsoft, bénéficiant de plusieurs milliards d'investissements.

Il faut dire que les nouveaux prix appliqués pour l'API de Twitter ont de quoi être dissuasifs pour certains. Pour de grandes entreprises telles que Microsoft, son utilisation pourrait lui coûter jusqu'à 45 000 dollars par mois. Une somme que la firme de Redmond n'est, semble-t-il, pas prête à débourser. C'est aussi la raison pour laquelle Twitter ne sera plus disponible sur sa plateforme publicitaire à partir du 25 avril prochain. Les deux parties iront-elles en justice ou trouveront-elles un accord à l'amiable ?