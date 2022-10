Attention, ces 400 applications Android et iOS tentent de voler vos informations de connexion Facebook

Évidemment, l'application se charge aussitôt de dérober l'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur, ce qui permet aux pirates d'accéder librement au compte Facebook de ce dernier, et de consulter ses informations personnelles, à son compte Messenger… Meta met ainsi en garde les utilisateurs, en indiquant qu'une application n'a pas à imposer un quelconque compte Facebook pour fonctionner.

Parmi les applications concernées, on retrouve notamment Apex Race Game, Video Converter Master, Ad Manager for Social, Best Fun Cam, Text Camera, Bomb Master 3D, Beauty Camera, Bamboo VPN, Perfect Puzzles, Face Picture, Super Tuber VPN, Arts Photos, Sketch CamPlus, Life Run, Sticker Maker Pro, Cool Lock ou encore, Rush Car 3D… Méfiance donc.