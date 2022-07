Apple déploie iOS 15.6 : découvrez toutes ses nouveautés

Voilà une mise à jour sans grande nouveauté majeure, iOS 15 étant maintenant déjà stable, et qui se contente donc d’apporter quelques fonctionnalités et divers correctifs à ses applications. Aucun mot n’a cependant été partagé concernant Apple Books, alors que nombre d’utilisateurs et utilisatrices indiquaient rencontrer un problème avec l’application, il y a quelques semaines, sous iOS 15.5.