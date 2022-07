L'application Apple Books de votre iPhone ne fonctionne plus ? Voici comment régler le problème

Apple Books

Apple Books est une bonne solution pour optimiser la gestion et l'organisation de ses e-books. Dotée d'une belle interface et de fonctionnalités réfléchies, l'application est fortement recommandée pour les utilisateurs de l'écosystème d'Apple. En revanche, si tout est bien huilé du côté des appareils de la marque à la pomme, on regrette justement l'incompatibilité avec les autres systèmes d'exploitation.