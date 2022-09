iOS 16.1 est déjà disponible en version bêta : découvrez toutes les nouveautés

En effet, Apple vient de mettre en ligne la première version bêta d'iOS 16.1 pour les utilisateurs enregistrés à ses différents programmes d'essai. Cette première mise à jour d'importance s'accompagne de nombreuses fonctionnalités annoncées par Apple durant l'été mais finalement absentes de la version finale distribuée ce lundi 12 septembre.

Parmi les nouveautés les plus visibles, et probablement les plus attendues des possesseurs d'iPhone plus anciens, le nouvel indicateur de batterie fait son apparition sur les iPhone 11, iPhone 12 mini et iPhone 13 mini. Pour une raison qui reste bien mystérieuse aujourd'hui, Apple a privé avec iOS 16 ses utilisateurs de cette nouvelle présentation. L'erreur sera réparée dans quelques semaines.